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债券 | 2015年 3月 15日 星期日 16:20 BJT

欧洲经济：希腊若退出欧元区，不会给意大利带来风险--财长帕多安

路透意大利切尔诺比奥3月14日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周六表示，希腊若退出欧元区，不会给意大利带来风险。一天前，欧盟执委会警告道，若有一个成员国退出欧元区，则将引发谁会是下一个的猜测。

“‘希腊退出欧元区’不会让意大利的风险升高，”帕多安在意大利北部参加金融会议间隙称。

帕多安表示，希腊若退出欧元区将“很负面”，但他相信能够找到应对之策。

欧盟执委会警告，如果希腊必须放弃欧元，将是个“大灾难”。 (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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