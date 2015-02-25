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债券 | 2015年 2月 25日 星期三 18:14 BJT

希腊经济：法律允许政府检查和调整进行中的私有化交易条款--财长

路透雅典2月25日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周三称，希腊不会取消已经完成的私有化交易，但法律允许政府调整在售资产的条款，并检查其合法性。

希腊能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)稍早称，希腊不会继续私有化该国主要的电力公共事业企业PPC ，或电网企业ADMIE，尽管希腊此前向债权人承诺不会中止正在进行的出售交易。

“已经完成的私有化不会改变，”瓦鲁法基斯对Real FM电台称。

“对于正在进行的私有化，希腊政府可以依据法律调整部分条款，以及检查其合法性。”(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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