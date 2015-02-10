欧洲金融：投行高管称国际金主对希腊政策完全错误，把经济逼入死路

路透巴黎2月10日 - 为希腊政府就债务重组提供顾问服务的投行--Lazard驻巴黎的主管Matthieu Pigasse周二表示，国际金主强加给希腊撙节措施是完全错误的，已经把希腊经济逼入死胡同。

“我认为国际金主(国际货币基金组织、欧洲央行和欧盟执委会)执行的政策是错误的，已经把希腊逼入死路，可能还会把欧洲逼入死路，”Pigasse对France Inter电台表示。“是的，我认为国际金主彻底错了。”

Pigasse还重申，希腊债务重组不可避免，该国的总债务负担应减少大约1,000亿欧元(1,132.8亿美元)，债务与国内生产总值(GDP)之比才能恢复到“可以接受的”水平。(完)