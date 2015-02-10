欧洲金融：投行高管称国际金主对希腊政策完全错误，把经济逼入死路

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透巴黎2月10日 - 为希腊政府就债务重组提供顾问服务的投行--Lazard驻巴黎的主管Matthieu Pigasse周二表示，国际金主强加给希腊撙节措施是完全错误的，已经把希腊经济逼入死胡同。
“我认为国际金主(国际货币基金组织、欧洲央行和欧盟执委会)执行的政策是错误的，已经把希腊逼入死路，可能还会把欧洲逼入死路，”Pigasse对France Inter电台表示。“是的，我认为国际金主彻底错了。”
Pigasse还重申，希腊债务重组不可避免，该国的总债务负担应减少大约1,000亿欧元(1,132.8亿美元)，债务与国内生产总值(GDP)之比才能恢复到“可以接受的”水平。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。