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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 07:35 BJT

欧洲政经：希腊副总理称需要欧盟伙伴的合作以避免现金危机

当被问及若与金主达不成协议，希腊是否会耗尽现金时，拉加萨基斯表示：“我们确实存在流动性问题，原因我已经提到了。为了让我们履行义务，我们需要欧盟相关机构的良好合作。”

拉加萨基斯称，若与欧元区的谈判失败，也不会举行提前选举或公投。

“我们需要记住一些事情...(但是)现在不会考虑选举或者公投，”拉加萨基斯表示，他没有说明是什么公投。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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