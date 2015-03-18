欧洲政经：希腊副总理称需要欧盟伙伴的合作以避免现金危机

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
当被问及若与金主达不成协议，希腊是否会耗尽现金时，拉加萨基斯表示：“我们确实存在流动性问题，原因我已经提到了。为了让我们履行义务，我们需要欧盟相关机构的良好合作。”
拉加萨基斯称，若与欧元区的谈判失败，也不会举行提前选举或公投。
“我们需要记住一些事情...(但是)现在不会考虑选举或者公投，”拉加萨基斯表示，他没有说明是什么公投。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。