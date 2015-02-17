欧洲政经：卢森堡财长称希腊和欧盟必须互有妥协，才能打破僵局

中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
路透布鲁塞尔2月17日 - 卢森堡财长Pierre Gramegna周二表示，希腊和欧元区盟国必须互有妥协，以打破关于希腊债务危机谈判的僵局。
“我们不能仍陷于僵局，因此每个人都需要动一动，降低需求，那样我们才能找到折衷方案，”Gramegna在欧盟财长会议前表示。
“计划具有灵活性，我们必须利用这一点。希腊人若反对该计划并且不希望接受该框架，那将很困难，”他补充说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。