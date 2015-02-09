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债券 | 2015年 2月 10日 星期二 01:43 BJT

欧元债市：希腊公债收益率飙升，受总理演说强硬态度影响

路透伦敦2月9日 - 希腊三年期公债收益率(殖利率)周一一度暴涨高达3.7个百分点，逼近22%，因希腊总理齐普拉斯在首次国会演说中，面对日益升高的外界压力，表现出不愿屈服的态度。

齐普拉斯提出一连串措施，将推翻欧盟及国际货币基金组织(IMF)要求的撙节措施，并誓言不会延长当前的纾困计划。

他表示将在未来两周寻求一笔过渡贷款。希腊财长瓦鲁法基斯警告称，如果希腊退出欧元区，欧元将会崩跌。

“鉴于此番言论，希腊退出欧元区的可能性从35%上升至50%，”LNG Capital首席信贷策略师Gary Jenkins称。

希腊三年期公债收益率 一度暴涨377个基点至21.74%，为去年7月该债券发售以来最高。三年期/10年期公债收益率差扩阔88个基点，至11.33个百分点。

鲜有迹象显示欧盟各国愿意接受希腊取消撙节举措，或延长贷款期限以为谈判争取时间。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 升8-12个基点，因欧洲央行将在下个月开始购买公债的因素抵消了希腊危机蔓延的影响。

标准普尔周五将希腊长期主权信用评等由“B”调降至“B-”，并警告称希腊银行业流动性紧张，将限制新政府与债权人达成协议的时间。

德国10年期公债收益率 下跌最多4个基点至0.34%。(完)

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