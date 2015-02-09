欧元债市：希腊公债收益率飙升，受总理演说强硬态度影响

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透伦敦2月9日 - 希腊三年期公债收益率(殖利率)周一一度暴涨高达3.7个百分点，逼近22%，因希腊总理齐普拉斯在首次国会演说中，面对日益升高的外界压力，表现出不愿屈服的态度。
齐普拉斯提出一连串措施，将推翻欧盟及国际货币基金组织(IMF)要求的撙节措施，并誓言不会延长当前的纾困计划。
他表示将在未来两周寻求一笔过渡贷款。希腊财长瓦鲁法基斯警告称，如果希腊退出欧元区，欧元将会崩跌。
“鉴于此番言论，希腊退出欧元区的可能性从35%上升至50%，”LNG Capital首席信贷策略师Gary Jenkins称。
希腊三年期公债收益率 一度暴涨377个基点至21.74%，为去年7月该债券发售以来最高。三年期/10年期公债收益率差扩阔88个基点，至11.33个百分点。
鲜有迹象显示欧盟各国愿意接受希腊取消撙节举措，或延长贷款期限以为谈判争取时间。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 升8-12个基点，因欧洲央行将在下个月开始购买公债的因素抵消了希腊危机蔓延的影响。
标准普尔周五将希腊长期主权信用评等由“B”调降至“B-”，并警告称希腊银行业流动性紧张，将限制新政府与债权人达成协议的时间。
德国10年期公债收益率 下跌最多4个基点至0.34%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。
路透上海5月10日 - 中国银行间市场周三资金面偏松，早盘回购利率小幅下行。交易员 表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日 来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概 率不大。 “今天出的多借的也不少，价格还在慢慢下吧；如果能接受市价平的还是挺快的，”上 海一基金交易员称。 他表示，央行公开市场单日继续净回笼，对资金面仍有收敛作用，宽松不会延续太久， “现在资金面也说不上特别松，算是稳定，但钱也不是非常多，加权和市场价都下不太去。 ” 华中一银行交易员认为，金融去杠杆背景下货币政策难松，资金面持续转暖的可能性不 太大，下旬随着MLF到期和缴税走款，流动性可能会有一些压力。 中国央行周三公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方 式开展了1,100亿元逆回购操作，中标利率持平；单日公开市场净回笼800亿元。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2