欧元债市：希腊公债回到大选前的水准，因投资人预计接近同国际金主达成协议

路透伦敦2月13日 - 希腊公债周五回到大选前的水准，因投资人预计希腊新政府接近同国际金主达成协议。

希腊公债收益率触及三周最低水准，股市创下两个月高位。

希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。

希腊总理齐普拉斯态度转变，为可能解决危机跨出了第一步；该危机引发希腊或被迫退出欧元区的风险，若希腊退出，恐引发更大的金融动荡。一名在雅典的希腊官员表示，这对于与债权人达成新财务协议而言是正面的一步。

希腊政府发言人周五表示，该国将在周一的欧元区财长会议上竭尽所能，与欧元区伙伴就如何过渡至新的支持计划达成协议。

希腊财长称相较于债务展期，给予该国债务减免对债权国来说更为经济。

希腊公债收益率触及1月底大选前的水准。10年期公债收益率大跌逾一个百分点，至9.31%，短期公债收益率急挫三个百分点，至15.17%。

不过并非所有分析师都对周一的会议能够达成协议抱持信心。

“希腊政府在演两面派－他们在希腊议会的言辞同在欧盟会议上所说的大相径庭。”Nordea分析师Jan von Gerich表示。

希腊政府力求结束撙节措施的努力也刺激了欧元区其他国家政治势力的效仿。在西班牙11月大选前，Podemos政党支持率上升也影响了债市。