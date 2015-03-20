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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:57 BJT

欧洲政经：德国总理称与希腊谈判有进展，未透露拨付新救助资金日期

路透布鲁塞尔3月20日 - 德国总理梅克尔表示，希腊周五承诺将加快实施此前达成的延长纾困协议，并在未来几天向欧元区伙伴国递交改革措施的全部细节。

在与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)、法国总统奥朗德(Francois Hollande)和欧盟主要机构负责人举行小型峰会后，梅克尔称欧元区成员国财长准备很快开会评估希腊改革计划。

但她拒绝提供向希腊拨付进一步援助资金的日期，称这取决于对希腊改革计划的正面评估。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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