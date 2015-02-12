标题新闻：德国总理梅克尔欧盟传统一直是尽力折衷，但警告欧洲诚信要靠成员国遵守规则

中国货币市场：资金偏松短期品种供给充裕，公开市场小幅净回笼影响不大

路透上海5月23日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。 “今天相对宽松，基金农商等出钱都不少；就是跨月的贵，14天都是在4%以上，”上海一券商交易员称。 她表示，资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击，“也就是短期松口气吧，后期还是谨慎的。” 中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元，中标利率均持平。据此计算，单日净回笼300亿元。 昨日首度升破一年期贷款基础利率(LPR)的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)，周二再上涨1.13bp(基点)至4.3137%，续创逾两年高位；Shibor除隔夜、七天品种利率下降外，其余期限利率均涨。 中信证券固定收益研究团队的分析指出，长期Shibor高主要原因