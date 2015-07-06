欧洲政经：立博博彩赔率暗示希腊今年将留在欧元区

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月6日 - 立博博彩(Ladbrokes)周一赔率暗示，希腊今年将不会退出欧元区，现在英国公投选择离开欧盟的可能性提高。
立博博彩表示，希腊今年留在欧元区赌盘赔率为2/5，而英国离开欧盟赌盘赔率从7/2来到3/1。
“博彩市场预期至少在年底之前欧元区成员国保持不变，”立博博彩发言人Alex Donohue谈到希腊时表示。
“从该结果的长远意涵来看，今天早晨英国政治投机者对英国退出欧盟的支持度大幅增加。”
希腊口无遮拦的财政部长瓦鲁法基斯周一辞职，为该国与债权人在最后一刻达成协议，保留欧元区成员的身份扫清了一个主要障碍。 (完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。