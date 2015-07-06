欧洲政经：立博博彩赔率暗示希腊今年将留在欧元区

路透伦敦7月6日 - 立博博彩(Ladbrokes)周一赔率暗示，希腊今年将不会退出欧元区，现在英国公投选择离开欧盟的可能性提高。

立博博彩表示，希腊今年留在欧元区赌盘赔率为2/5，而英国离开欧盟赌盘赔率从7/2来到3/1。

“博彩市场预期至少在年底之前欧元区成员国保持不变，”立博博彩发言人Alex Donohue谈到希腊时表示。

“从该结果的长远意涵来看，今天早晨英国政治投机者对英国退出欧盟的支持度大幅增加。”

希腊口无遮拦的财政部长瓦鲁法基斯周一辞职，为该国与债权人在最后一刻达成协议，保留欧元区成员的身份扫清了一个主要障碍。 (完)