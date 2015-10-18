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债券 | 2015年 10月 19日 星期一 06:49 BJT

希腊政经：议会批准改革议案，等待救援计划审核

路透雅典10月17日 - 希腊议会周五批准一项综合议案，包括削减养老金，延迟退休，加强打击逃税，以及能源市场自由化。本月稍晚该国新救援计划将接受首次审核。

欧盟执委会、欧洲央行、欧元区救援基金和国际货币基金组织(IMF)的检查人员预计月底将赴雅典，评估希腊第三次金援计划的进展。

雅典希望完成审查并迅速对银行业进行重组，以获得新的救援及讨论债务减免。但该国必需先将860亿欧元(976亿美元)救援计划中的一长串改革清单落实。

经过周五一早开始、深夜结束的辩论，议会300席议员中的154名议员同意改革举措大纲。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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