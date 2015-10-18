希腊政经：议会批准改革议案，等待救援计划审核

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅典10月17日 - 希腊议会周五批准一项综合议案，包括削减养老金，延迟退休，加强打击逃税，以及能源市场自由化。本月稍晚该国新救援计划将接受首次审核。
欧盟执委会、欧洲央行、欧元区救援基金和国际货币基金组织(IMF)的检查人员预计月底将赴雅典，评估希腊第三次金援计划的进展。
雅典希望完成审查并迅速对银行业进行重组，以获得新的救援及讨论债务减免。但该国必需先将860亿欧元(976亿美元)救援计划中的一长串改革清单落实。
经过周五一早开始、深夜结束的辩论，议会300席议员中的154名议员同意改革举措大纲。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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