希腊政经：议会批准改革议案，等待救援计划审核

欧盟执委会、欧洲央行、欧元区救援基金和国际货币基金组织(IMF)的检查人员预计月底将赴雅典，评估希腊第三次金援计划的进展。

雅典希望完成审查并迅速对银行业进行重组，以获得新的救援及讨论债务减免。但该国必需先将860亿欧元(976亿美元)救援计划中的一长串改革清单落实。