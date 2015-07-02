希腊退休人深陷“无钱可取”困境 齐普拉斯压力如山

路透雅典7月2日 （记者 Lefteris Karagiannopoulos） - 数量有限的银行专门开门发放退休金，门外退休者排长队等待，这个情景强烈表明希腊面临的痛苦以及摆在希腊总理齐普拉斯眼前的难题。

为防止金融系统免于崩溃，希腊让银行放假并实施资本管制，该国陷入的困难日益明显。

齐普拉斯的左翼政府1月上台时誓言保护退休人员，希腊与国际债权人的僵局主要聚焦于希腊拒绝接受债权人提出的削减养老金的要求。

考虑到许多老年人没有信用卡或者借记卡，无法通过自动提款机取款的实际情况，政府要求全国1,000家银行机构向退休人员开放，支付上限为120欧元，并发放银行卡。

然而，这个过程强烈提醒着希腊与债权人的对抗对希腊社会造成的伤害。五年多来，多次国际救援计划附带的严峻的节支措施，已令希腊社会深受折磨。

“排队等着一丁点钱，”希腊保守报纸《自由报》（Eleftheros Typos）周四刊文称。“齐普拉斯许诺的尊严变成了对数以千计希腊退休人的羞辱。”

希腊退休者陷入的困境是一个极度敏感的问题。希腊劳动力中有四分之一处于失业状态，退休人的每月退休金可能经常是家庭唯一的收入来源。

70岁的Konstantinos Nikolopoulos曾在美国娱乐集团华纳兄弟工作，他从银行出来的时候两手空空，被告知他的养老基金没在发放退休金。

“他们跟我说他们不知道什么时候会有钱，然后对我说让我们明天再来看看，”他说道。“情形已经失控。”

在周日对国际纾困协议进行公投前，希腊电视台连续播放人们在银行排长队的场景，这对齐普拉斯造成了一个巨大风险。周日的公投被广泛认为将决定希腊在欧元区的前景。

针对周日公投发布的唯一的大型民意测验显示，在本周希腊实施银行管控措施后，支持齐普拉斯倡议的投“反对”票的人正在减少，但对国际援助附加的节支条款的积怨让公投结果非常难以预料。

“对于周日的公投，我有点儿困惑，”Nikolopoulos说道。“我认为应该传递这样的信息：希腊人必须决定在公平妥协的前提下解决债务问题，我现在倾向于投‘反对票’。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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