希腊经济：正与中远就比雷埃夫斯港合作进行深入磋商--希腊国防部长

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透雅典5月15日 - 希腊国防部长周五表示，该国正与中远太平洋 就促进在比雷埃夫斯港 的合作进行深入磋商。比雷埃夫斯港是希腊的最大港口。
中远太平洋目前管理着比雷埃夫斯港的两个集装箱码头，但还有意购买多数股权。希腊政府已经将该港挂牌出售。
“我们就扩大合作在进行深入谈判，包括有关增加铁路网络事宜，”希腊国防部长Panos Kammenos在雅典举行一个经济会议上表示。
希腊已经放行对比雷埃夫斯港51%股权的出售计划，并邀请中远和另外两家投资者在9月之前提出约束性收购提案。 (完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。