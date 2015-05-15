希腊经济：正与中远就比雷埃夫斯港合作进行深入磋商--希腊国防部长

路透雅典5月15日 - 希腊国防部长周五表示，该国正与中远太平洋 就促进在比雷埃夫斯港 的合作进行深入磋商。比雷埃夫斯港是希腊的最大港口。

中远太平洋目前管理着比雷埃夫斯港的两个集装箱码头，但还有意购买多数股权。希腊政府已经将该港挂牌出售。

“我们就扩大合作在进行深入谈判，包括有关增加铁路网络事宜，”希腊国防部长Panos Kammenos在雅典举行一个经济会议上表示。

希腊已经放行对比雷埃夫斯港51%股权的出售计划，并邀请中远和另外两家投资者在9月之前提出约束性收购提案。 (完)