希腊无需为获得新贷款而采取额外的撙节举措--齐普拉斯

路透雅典5月10日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二向内阁表示，希腊无需为了获得新贷款而采取援助协议以外的新撙节举措，并对欧元集团会议结果表示欢迎。

希腊及其欧元区债权人周一达成协议，为逾50亿欧元贷款解冻铺路。该国需要这笔贷款来偿付6-7月到期的债务，并支付政府欠款。

齐普拉斯表示，该协议显示希腊不再孤立。去年希腊与债权人在撙节问题上产生冲突，几乎迫使该国脱离欧元区。

“希腊不再孤单，也不再孤立。各方政治势力和各国政府终于意识到希腊及其人民有权翻开新的一页，从而向其提供支持，”齐普拉斯向部长们称。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，预计将在两周内与希腊达成改革协议，这将解冻新贷款。此外，他排除了减免希腊债务的可能。(完)