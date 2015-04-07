《分析》内部分歧和公众压力让希腊总理左右摇摆，债权人头晕目眩

* 希腊总理面临公众压力及内部分歧

* 不肯在养老金和裁员等问题上让步

* 债权人称政府在关键问题上的立场让人费解

路透雅典4月6日 - 最开始计划出售资产，然后反悔，过后又想出售，现在则改成合资，也许过几天主意又变了。

围绕希腊最大港口比雷埃夫斯港上演的剧情，最能体现希腊总理齐普拉斯上任以来两个月朝令夕改的风格。

他的政府在1月时先是宣布这项资产出售计划取消，而这是希腊答应国际债权人实施私有化计划的重要部分。

随后雅典似乎又变了主意：副总理上月访问中国时称，资产出售继续进行。中国是比雷埃夫斯港的竞购方之一，而且已经在经营该港口的一部分。

三天之后，希腊经济部长在电视上露面坚称出售计划仍然暂停，可能同意进行合资。但希腊在同一天向债权人提交的改革清单中，称将要推进的私有化项目中包括出售比雷埃夫斯港。

所有人都在猜测，该港口是否真的会向竞标者开放。事实上，考虑到此前发出的许多彼此矛盾的声明，齐普拉斯政府自己也不一定知道答案。

一位参加谈判的欧洲外交官称，在与外国债权人谈判时，希腊发出的信息也是模棱两可。谈判结果将决定希腊的财政能否支撑下去。

内部未能就私有化问题达成共识--更不用说实施了，突显出齐普拉斯不容易说服债权人相信希腊政府致力于改革，且应向其提供金融援助。

希腊政府的资金只能再坚持几周，齐普拉斯呼吁做出“诚实的妥协”，并与欧洲领导人进行了一系列会晤以修补关系。这些会谈也确实帮助软化了欧元区和国际货币基金组织(IMF)对希腊的严厉论调。

但这位刚上台的总理必须考虑左翼激进联盟党(Syriza)内的各种不同声音，在不削弱公众、党内极左翼人士和右翼盟友支持的情况下，几乎没有做出重大让步的空间。

失去三方中任何一方的支持，都可能导致政府倒台。左翼激进联盟党(Syriza)中极左派领头人、直言不讳的能源部长Panagiotis Lafazanis周末的讲话仿佛强调了这一点。他警告称，选举前承诺的反撙节和反救助立场如有后退，将是自杀性的行为。

“政府在面对卑鄙勒索和令人分不清方向的困境时必须坚守承诺，这不是因为党派压力，而是因为如果退让，对于政府来说将是一场真正的‘滑铁卢’， ”Lafazanis对报纸Agora表示。

Syriza官员称，在一次闭门会议上，该党149名议员中大约有30名对2月20日与国际借款人达成的协议表示质疑，虽然最终只有少数人反对，但这可能是不满情绪的早期迹象。

齐普拉斯与国际借款人又陷入新僵局，还面临内部分歧，这引发媒体臆测他可能不得不提前举行大选或公投，以避免屈服于贷款方的要求，不过他的政府否认有这样的计划。

希腊一步步走向金融深渊，但对下一步会发生什么却鲜有公开讨论。几乎没有人公然提议不如约偿还欧元区和国际货币基金组织(IMF)的2,400亿欧元债务。

**红线**

民调显示，齐普拉斯的支持率高达78%，但如果厌烦撙节计划的选民发现他违背竞选承诺，支持率可能快速下滑。齐普拉斯在竞选时承诺结束令人痛苦的削减支出措施，但会继续留在欧元区内。

对齐普拉斯来说，维持公众对他的支持是非常重要的。

齐普拉斯上周在议会发言时称，政府的“红线”是，不能降低养老金和大规模裁员，扭转之前的就业市场放松管制举措，以及维持国家对关键资产销售的控制权。他呼吁反对党的支持，其同应对债权人。

“这些是我们的红线。我希望明确指出，不管他们如何敲诈或者对我们施压，我们都不会退却。”齐普拉斯说。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，通过最新的改革清单，希腊已经表明自己能够做到什么程度，现在该看债权人的了。

“我们不会像以前的政府迫使国家陷入长期窒息，”瓦鲁法基斯对希腊报纸Naftemporiki说，“真正的问题是，对方会提出什么条件？当这个问题有答案时，谈判将接近完成。”

**谁说了算？**

了解谈判的知情人士表示，在比雷埃夫斯港等问题上出尔反尔，削弱了外国金主的信任，并令人疑惑希腊到底是谁说了算，以及希腊政府的立场究竟如何。有人说希腊已是一团糟，正在滑向破产深渊。

一名了解谈判情况的知情人士表示，外国谈判者面临无所适从的窘境：低级官员称他们无权讨论政策问题，而高级官员只是泛泛而论，拿不出具体数字：“最后你都不知道到底是谁说了算。”

谈判中出现两名截然不同的技术性谈判代表--Giorgos Chouliarakis和经济学教授Nikos Theoharakis，让人猜测希腊内阁内部正在进行角力。前者据称是副总理德拉加萨基斯密友，而后者则与希腊财长瓦鲁法基斯关系密切。

希腊政府否认官员之间存在分歧。