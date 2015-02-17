《分析》希腊总理攘外之余也必须安内

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左翼激进联盟党的149名国会议员中有近三分之一都可能坚决反对向欧元区妥协，从理论上来说这足以让政府在紧要关头垮台。

过去一周，左翼激进联盟党的支持者已鼓动数万人走上街头示威，敦促齐普拉斯坚定地反对撙节措施。上届保守派政府指责左翼激进联盟党在过去的反撙节集会中煽动针对警察的暴力活动，但遭到后者否认。

不过，齐普拉斯拥有许多应对选项。

如果左翼激进联盟党中的左派阵营倒戈，他还有其他盟友可以选择。亲欧的中间路线新政党To Potami拥有17个议席，泛希腊社会主义运动党(泛希社运)也拥有13个议席。

To Potami在竞选期间曾表示，为了维护国家稳定，该党在表决时有时可能会弃权、或者投票支持政府。

另一个原因是，左翼激进联盟党以及独立希腊人党许多政治人物才刚开始享受到掌权的滋味。他们可能不愿冒险失去权力。

“没有什么比掌权更加稳定的事，”Couloubis称。(完) (编译/审校 张明钧/李婷仪/陈宗琦/许娜/张涛)