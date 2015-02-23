欧洲政经：欧元集团财长周二将电话讨论希腊改革方案--德财政部发言人

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林2月23日 - 德国财政部发言人Martin Jaeger称，一旦希腊提交改革清单之后，欧元区财长将通过电话会议进行讨论。
“根据周五达成的方案，(欧洲央行、欧盟执委会和国际货币基金组织/IMF)将首先看到清单，然后给出意见，在这个基础之上欧元集团部长将展开讨论。根据目前的方案，将会以电话会议的方式进行，”Martin Jaeger说。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。