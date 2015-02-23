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债券 | 2015年 2月 23日 星期一 19:50 BJT

欧洲政经：欧元集团财长周二将电话讨论希腊改革方案--德财政部发言人

路透柏林2月23日 - 德国财政部发言人Martin Jaeger称，一旦希腊提交改革清单之后，欧元区财长将通过电话会议进行讨论。

“根据周五达成的方案，(欧洲央行、欧盟执委会和国际货币基金组织/IMF)将首先看到清单，然后给出意见，在这个基础之上欧元集团部长将展开讨论。根据目前的方案，将会以电话会议的方式进行，”Martin Jaeger说。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)
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