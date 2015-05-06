希腊或向500户最富裕家庭征收特别税--报道

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林5月6日 - 德国《图片报》周三援引希腊提交给欧元集团的新改革名单称，希腊政府建议向本国500户最富裕家庭征收特别税，以帮助打破援助计划谈判僵局。
希腊与欧盟及国际货币基金组织（IMF）关于援助换改革的谈判已经持续了数周，但谈判并未取得重大进展，这令希腊处在破产边缘。
德国《图片报》在将于周三发布的相关报道中称，希腊财政部的改革名单包括向年收入超过3万欧元的群体增税，以及上调豪华车等项目的奢侈税。
报道称，希腊当局还提议引入希腊度假岛屿豪华游税，规范销售税率。
报道还称，为了改善税务问题方面的诚信，希腊当局计划对于支付额在70欧元以上的交易，仅允许使用银行借记卡进行支付，以便获得交易记录。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。