希腊政经：经济部长称下周与债权人达成协议，但最大港口不会完全私有化

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透雅典4月1日 - 希腊经济部长周三表示，该国下周将与欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)就改革方案达成协议。如果达成一致，将有助于希腊获得剩余的援助资金。
“协议将在复活节的那一周达成，”希腊经济部长George Stathakis向Skai电视台表示。他所指的是希腊东正教的复活节。
上周希腊向债权人提交了一份改革清单，以表明该国愿意兑现对财政纪律的承诺，值得给予援助。
Stathakis还说政府不打算出售该国最大港口比雷埃夫斯港 67%的股份，但会与投资者建立合资公司，而且希腊政府将保留数量不小的股份。
“我们的主要想法是我们不会对67%的股权私有化，这意味着该港口的完全私有化。我们没有就这个问题进行讨论，”他说。
“我们希望成立某种形式的合资企业。”(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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