标题新闻：希腊副总理称该国将在3月9日举行的欧元区财长会议上提交与国际金主达成的协议细节

《中国2017年地方债发行中标明细表》--5月22日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利差(b 间 (亿元) p) *四川 5/22 3 4.29% 60 1.54 +64bp 5 4.35% 60 1.49 +69bp 7 4.44% 60 1.17 +74bp(区间上限 ) 10
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利差(b 间 (亿元) p) *四川 5/22 3 4.29% 60 1.54 +64bp 5 4.35% 60 1.49 +69bp 7 4.44% 60 1.17 +74bp(区间上限 ) 10
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------、 山东 180.93 3 *4.04% 一般地方债 5/22 103.41 5 *4.20% 103.41 7 *4.23% 173.97 5 *4.21% 专项地方债 5/22 *内蒙古 70.5 3 4.43% 一般地方债 5/23 70.5 5 4.45% 70.5 7
路透上海5月22日 - 中国上海银行间同业拆放利率(Shibor)一年期品种周一报4.3024%，较上日上涨0.99个bp(基点)，创逾两年来高位，并首度超越持稳于4.30%的一年期贷款基础利率(LPR)。