版本:
中国
债券 | 2015年 5月 6日 星期三 10:35 BJT

希腊或向500户最富裕家庭征收特别税--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月6日 - 德国《图片报》周三援引希腊提交给欧元集团的新改革名单称，希腊政府建议向本国500户最富裕家庭征收特别税，以帮助打破援助计划谈判僵局。

希腊与欧盟及国际货币基金组织（IMF）关于援助换改革的谈判已经持续了数周，但谈判并未取得重大进展，这令希腊处在破产边缘。

德国《图片报》在将于周三发布的相关报道中称，希腊财政部的改革名单包括向年收入超过3万欧元的群体增税，以及上调豪华车等项目的奢侈税。

报道称，希腊当局还提议引入希腊度假岛屿豪华游税，规范销售税率。

报道还称，为了改善税务问题方面的诚信，希腊当局计划对于支付额在70欧元以上的交易，仅允许使用银行借记卡进行支付，以便获得交易记录。（完）

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐