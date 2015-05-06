希腊或向500户最富裕家庭征收特别税--报道

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林5月6日 - 德国《图片报》周三援引希腊提交给欧元集团的新改革名单称，希腊政府建议向本国500户最富裕家庭征收特别税，以帮助打破援助计划谈判僵局。
希腊与欧盟及国际货币基金组织（IMF）关于援助换改革的谈判已经持续了数周，但谈判并未取得重大进展，这令希腊处在破产边缘。
德国《图片报》在将于周三发布的相关报道中称，希腊财政部的改革名单包括向年收入超过3万欧元的群体增税，以及上调豪华车等项目的奢侈税。
报道称，希腊当局还提议引入希腊度假岛屿豪华游税，规范销售税率。
报道还称，为了改善税务问题方面的诚信，希腊当局计划对于支付额在70欧元以上的交易，仅允许使用银行借记卡进行支付，以便获得交易记录。（完）
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-