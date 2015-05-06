希腊或向500户最富裕家庭征收特别税--报道

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局

路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。