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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 08:07 BJT

希腊国会批准改革 以换取救援资金和债务减免

路透雅典5月22日 - 希腊国会周日批准加税及一项私有化基金，开放不良贷款出售，以换取亟需的救援贷款和债务减免。

希腊希望这些举措能帮助其获得资金，以支付国际货币基金组织(IMF)贷款，欧洲央行7月到期的债券及其他款项。两天后欧元区财长将召开重要会议。

增值税上调一点至24%，燃油、烟草、互联网使用税提高，以及延长房产税将击中希腊人的痛处。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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