希腊国会批准改革 以换取救援资金和债务减免

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透雅典5月22日 - 希腊国会周日批准加税及一项私有化基金，开放不良贷款出售，以换取亟需的救援贷款和债务减免。
希腊希望这些举措能帮助其获得资金，以支付国际货币基金组织(IMF)贷款，欧洲央行7月到期的债券及其他款项。两天后欧元区财长将召开重要会议。
增值税上调一点至24%，燃油、烟草、互联网使用税提高，以及延长房产税将击中希腊人的痛处。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。