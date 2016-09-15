专访：希腊将抵制IMF对就业改革的要求--劳工部长卓加洛斯

路透雅典9月14日 - 希腊劳工部长卡卓加洛斯(Georgios Katrougalos)周三接受路透采访时称，希腊将告知债权方，无法满足国际货币基金组织(IMF)作为第三轮救援条件所要求的就业改革。

希腊左翼政府认为，IMF的要求就是取缔工人集体协商薪资待遇的权力。希腊若在这个问题上与IMF谈崩，有可能得不到860亿欧元(960亿美元)救援资金，并降低各方对协议的整体信心。

卓加洛斯在与欧盟-IMF劳工问题使团负责人会面前几个小时称，希腊政府将争取恢复集体协商，称IMF是“极端的一方”。

“我们希望恢复集体协商，因为这是欧洲社会模式的核心，”卓加洛斯称。按照之前的救援计划，集体协商模式遭到削弱。

IMF和欧盟都表示，缺乏灵活性的劳工力在一定程度上导致希腊竞争力不足，进而引发经济低迷。

卓加洛斯还称，希腊最低薪资应由工人和雇主敲定，而不是像债权人要求的那样由国家说了算。

希腊债权人在谈判桌上提出的其它问题包括：放松大规模裁员的相关法规，以及允许雇主在发生罢工等劳工行动后暂停业务并把工人拒之门外。

“这些措施都是希腊雇主已经拒绝了的，”卓加洛斯称，“我们已经达成共识，即无法再容忍希腊雇员的处境恶化。”

他表示，劳动法有改善空间，但“没有必要彻底改变”。(完)