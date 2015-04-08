德国反驳希腊二战赔偿要求

路透柏林4月7日 （记者 Andreas Rinke/Gernot Heller） - 德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是“愚蠢的”。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹“强制贷款”向希腊进行赔偿。

希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。

加布里尔称希腊的赔偿要求“愚蠢”，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。

但他指出：“这种余地绝对与二战或赔偿无关。”

德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。

德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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