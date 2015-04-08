德国反驳希腊二战赔偿要求

澳新汇市：新西兰元挫跌至11个月低位，之前新西兰央行维持中性立场
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透柏林4月7日 - 德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是“愚蠢的”。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹“强制贷款”向希腊进行赔偿。
希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。
加布里尔称希腊的赔偿要求“愚蠢”，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。
但他指出：“这种余地绝对与二战或赔偿无关。”
德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。
德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。 外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5 4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2 4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +108.3 +42
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 5/18 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值 债券 5/18 日本 标售三个月期贴现国库券 5/18 英