欧洲政经：希腊与德法领导人里加会谈后，更接近达成协议--希腊官员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透里加5月22日 - 希腊政府一位官员周五表示，希腊、德国和法国领导人会谈后，希腊与债权人更接近达成协议，但补充称在一些问题上仍存在分歧。
“我们更接近达成协议，”希腊这位官员称。此前三国领导人在深夜进行了两个小时的会面。
德国和法国也发表了声明，称里加会谈焦点放在希腊当前纾困的成功完成。
希腊官员称，齐普拉斯赢得保证，在加快达成解决危机的长期方案方面得到帮助，但会谈未涉及延长当前的纾困。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。