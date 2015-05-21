欧洲政经：希腊与德法领导人里加会谈后，更接近达成协议--希腊官员

路透里加5月22日 - 希腊政府一位官员周五表示，希腊、德国和法国领导人会谈后，希腊与债权人更接近达成协议，但补充称在一些问题上仍存在分歧。

“我们更接近达成协议，”希腊这位官员称。此前三国领导人在深夜进行了两个小时的会面。

德国和法国也发表了声明，称里加会谈焦点放在希腊当前纾困的成功完成。

希腊官员称，齐普拉斯赢得保证，在加快达成解决危机的长期方案方面得到帮助，但会谈未涉及延长当前的纾困。(完)