俄罗斯可能就未来天然气项目向希腊预付利润

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Renee Maltezou
路透莫斯科4月8日 - 希腊政府的两名消息人士周三称，俄罗斯正在考虑就未来天然气项目向希腊预付利润。
希腊若加入“土耳其溪”管道延伸项目，俄罗斯天然气便可以通过土耳其借道希腊输入欧洲，希腊或因此获得俄罗斯天然气价格折扣。但管道拓展事宜尚未最终决定。该消息人士称，俄罗斯尚未决定给予希腊天然气价格折扣。
周三在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈时，希腊总理齐普拉斯表达了对该项目的兴趣。
正在与欧元区和国际货币基金组织债权人“拉锯”的齐普拉斯政府，若不能达成一项新的“改革换现金”计划，则面临现金在数周内告罄的风险。
希腊政府的这两名消息人士均要求匿名。其中一人称，希腊将在输气管道开始运营后偿还俄罗斯的预付款，但未说明金额。
另一位则估计，希腊每年能从参与“土耳其溪”管道延伸项目中获取约5亿欧元（5.4亿美元）利润，并指预付利润金额取决于俄罗斯。
该消息人士称，希腊希望“土耳其溪”延伸项目可以在2019年开始运营，并正在寻求从俄罗斯获得10%左右的天然气价格折扣。
在与齐普拉斯共同举行的新闻发布会上，普京称双方并未就希腊参与土耳其溪项目达成具体协议。
第一位消息人士称，该管道项目可能会引入私人融资，并将遵守欧盟规则。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。