俄罗斯可能就未来天然气项目向希腊预付利润

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Renee Maltezou

路透莫斯科4月8日 - 希腊政府的两名消息人士周三称，俄罗斯正在考虑就未来天然气项目向希腊预付利润。

希腊若加入“土耳其溪”管道延伸项目，俄罗斯天然气便可以通过土耳其借道希腊输入欧洲，希腊或因此获得俄罗斯天然气价格折扣。但管道拓展事宜尚未最终决定。该消息人士称，俄罗斯尚未决定给予希腊天然气价格折扣。

周三在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈时，希腊总理齐普拉斯表达了对该项目的兴趣。

正在与欧元区和国际货币基金组织债权人“拉锯”的齐普拉斯政府，若不能达成一项新的“改革换现金”计划，则面临现金在数周内告罄的风险。

希腊政府的这两名消息人士均要求匿名。其中一人称，希腊将在输气管道开始运营后偿还俄罗斯的预付款，但未说明金额。

另一位则估计，希腊每年能从参与“土耳其溪”管道延伸项目中获取约5亿欧元（5.4亿美元）利润，并指预付利润金额取决于俄罗斯。

该消息人士称，希腊希望“土耳其溪”延伸项目可以在2019年开始运营，并正在寻求从俄罗斯获得10%左右的天然气价格折扣。

在与齐普拉斯共同举行的新闻发布会上，普京称双方并未就希腊参与土耳其溪项目达成具体协议。

第一位消息人士称，该管道项目可能会引入私人融资，并将遵守欧盟规则。（完）