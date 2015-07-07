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国际财经 | 2015年 7月 7日 星期二 09:57 BJT

普京与IMF总裁通电话 探讨希腊公投

路透莫斯科7月6日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯总统普京与国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周一就希腊公投进行了探讨。

“在虑及各方利益的基础上，将继续寻找解决希腊债务危机的最佳解决方案，”Dmitry Peskov向记者表示，并称普京和拉加德的电话交流与俄罗斯可能向希腊提供帮助无关。

IMF周一早些时候称，正在关注希腊的局势，并已准备好在接到请求时提供帮助。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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