普京与IMF总裁通电话，探讨希腊公投

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月6日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯总统普京与国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周一就希腊公投进行了探讨。
“在虑及各方利益的基础上，将继续寻找解决希腊债务危机的最佳解决方案，”Dmitry Peskov向记者表示，并称普京和拉加德的电话交流与俄罗斯可能向希腊提供帮助无关。
IMF周一早些时候称，正在关注希腊的局势，并已准备好在接到请求时提供帮助。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。