普京称希腊未向俄罗斯求援

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯乌法7月10日 - 俄罗斯总统普京周五称，希腊未向俄罗斯求援以渡过其债务危机。普京还对欧盟对危机的处理表示质疑。

“（希腊总理）齐普拉斯先生尚未向我们寻求任何帮助，”普京在乌法召开的新闻发布会上称。

他还称：“我们希望这场危机能在近期解决。”

希腊债务问题引发了俄罗斯可能向该国施以援手的揣测。

普京在新闻发布会上还发问道，在希腊相关问题日益加剧时，欧盟委员会又在哪儿。此言暗含对欧盟对危机处理的批评，也似乎是在为齐普拉斯辩护。

“当然，是可以把所有的一切归咎于希腊，但在他们出现违规时，欧盟委员会又在哪儿呢？他们为何没有对希腊之前政府的经济议程作出修正呢？”普京说道。（完）