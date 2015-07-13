普京称希腊未向俄罗斯求援

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯乌法7月10日 - 俄罗斯总统普京周五称，希腊未向俄罗斯求援以渡过其债务危机。普京还对欧盟对危机的处理表示质疑。
“（希腊总理）齐普拉斯先生尚未向我们寻求任何帮助，”普京在乌法召开的新闻发布会上称。
他还称：“我们希望这场危机能在近期解决。”
希腊债务问题引发了俄罗斯可能向该国施以援手的揣测。
普京在新闻发布会上还发问道，在希腊相关问题日益加剧时，欧盟委员会又在哪儿。此言暗含对欧盟对危机处理的批评，也似乎是在为齐普拉斯辩护。
“当然，是可以把所有的一切归咎于希腊，但在他们出现违规时，欧盟委员会又在哪儿呢？他们为何没有对希腊之前政府的经济议程作出修正呢？”普京说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”