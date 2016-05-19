德国财长称希腊及其周边不会发生新危机

路透日本仙台5月19日 - 德国财长朔伊布勒周四称，希腊及其周边不会发生新危机。希腊正寻求从国际贷款人手中获得金援。

“我相信我说的仍然有效，即希腊及其周边不会发生新危机。”朔伊布勒说道，并称他预计欧元区财长将在周二的会议上达成协议。

希腊政府周三向议会提交一项议案。议案内容有增税、开放银行不良贷款的出售、与国际债权人设立一个新的私有化基金以换取更多援助资金。

为确保其金援审查完成，国际贷款人提出的一个要求，是希腊在欧元区财长5月22日的会议之前通过改革方案。审查完成后希腊将获得下一批金援，以偿还7月到期的国际货币基金组织贷款、国家债务以及欧洲央行债券。

朔伊布勒亦称，金融市场波动与不安的水平高于经济发展能解释的程度。

“我认为债务和流动性的高水平倾向于助长波动和不安。”他在仙台说道。（完）