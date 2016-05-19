德国财长称希腊及其周边不会发生新危机

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透日本仙台5月19日 - 德国财长朔伊布勒周四称，希腊及其周边不会发生新危机。希腊正寻求从国际贷款人手中获得金援。
“我相信我说的仍然有效，即希腊及其周边不会发生新危机。”朔伊布勒说道，并称他预计欧元区财长将在周二的会议上达成协议。
希腊政府周三向议会提交一项议案。议案内容有增税、开放银行不良贷款的出售、与国际债权人设立一个新的私有化基金以换取更多援助资金。
为确保其金援审查完成，国际贷款人提出的一个要求，是希腊在欧元区财长5月22日的会议之前通过改革方案。审查完成后希腊将获得下一批金援，以偿还7月到期的国际货币基金组织贷款、国家债务以及欧洲央行债券。
朔伊布勒亦称，金融市场波动与不安的水平高于经济发展能解释的程度。
“我认为债务和流动性的高水平倾向于助长波动和不安。”他在仙台说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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