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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 12:24 BJT

韩国经济：官员淡化希腊动荡对韩国经济的影响，但承诺加强监测

路透首尔6月29日 - 韩国周一表示，希腊金融动荡对韩国经济的影响可能“非常有限”，但承诺加强对局势的监测。

韩国企划财政部、央行和金融监管部门的高级官员在周一早间召开的会议上讨论了希腊债务谈判和全球市场的最新进展。

“考虑到(两国)贸易与金融联系的规模不大，而且我们对外状况良好，希腊动荡对韩国经济的影响将很有限，”他们在会后联合召开的记者会上称。

每当全球有重要事件发生时，比如美国等主要经济体的央行公布政策决定后，韩国通常会召集高级经济和财政官员开会。

周一的会议最初是为了讨论刺激资本流出以解决经常帐盈余创纪录高位举措的问题，但之后将希腊形势补充到议程当中。

韩国股市和韩元双双下跌，受希腊动荡担忧拖累，不过跌势有限。0342GMT，韩股综合股价指数 下跌1.3%，韩元兑美元 跌0.5%。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)

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