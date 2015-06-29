韩国经济：官员淡化希腊动荡对韩国经济的影响，但承诺加强监测

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透首尔6月29日 - 韩国周一表示，希腊金融动荡对韩国经济的影响可能“非常有限”，但承诺加强对局势的监测。
韩国企划财政部、央行和金融监管部门的高级官员在周一早间召开的会议上讨论了希腊债务谈判和全球市场的最新进展。
“考虑到(两国)贸易与金融联系的规模不大，而且我们对外状况良好，希腊动荡对韩国经济的影响将很有限，”他们在会后联合召开的记者会上称。
每当全球有重要事件发生时，比如美国等主要经济体的央行公布政策决定后，韩国通常会召集高级经济和财政官员开会。
周一的会议最初是为了讨论刺激资本流出以解决经常帐盈余创纪录高位举措的问题，但之后将希腊形势补充到议程当中。
韩国股市和韩元双双下跌，受希腊动荡担忧拖累，不过跌势有限。0342GMT，韩股综合股价指数 下跌1.3%，韩元兑美元 跌0.5%。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9