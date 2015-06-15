希腊政经：若谈判失败，总理必须考虑提前选举或公投--议会副议长

路透6月15日 - 希腊议会副议长周一表示，如果希腊政府与国际债权人的谈判失败，希腊总理齐普拉斯必须决定是提前选举还是举行公投。

为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终，希腊一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途。

“出现了挑衅、僵持和决裂的局面。现在主动权在总理手中，”希腊左翼激进联盟党(Syriza)议员、议会副议长Alexis Mitropoulos周一对希腊Star TV表示。

“我们必须重新考虑我国的谈判计划...人们必须宣布某些事...要么公投要么选举，这是总理的权力，”他表示。(完)