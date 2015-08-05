欧洲金融：希腊股市有所企稳，但银行类股再次重挫

非金融类股上涨显示，估值处于历史低位吸引投资者买入，而且对于希腊及其国际债权人之间可能发生更多风波的担忧主要体现在银行业。

“长期闭市后恢复交易的第二天，显示出我们正朝市场正常化方向发展的明确迹象，”希腊交易所集团(Hellenic Exchanges)执行长Socrates Lazaridis说。

上涨的个股包括：博彩集团OPAP 上升4.2%，Aegean Airlines 上扬8.8%。

希腊股市大盘主要股指周一重挫16.2%，市值蒸发约80亿欧元，之前因为担忧希腊很快将被赶出欧元区，该国股市关闭达五周之久。

目前尚无希腊银行业问题蔓延至欧洲市场的迹象。很多投资者已经削减对希腊的曝险，并且更多地聚焦于德国和法国等欧元区核心国家。(完)