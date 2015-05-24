《综述》德法两国敦促希腊回到谈判桌，齐普拉斯相信会很快达成协议

* 梅克尔称，需要进行“非常非常密集的工作”

* 齐普拉斯称，对很快达成协议感到“非常乐观”

* 德国央行总裁称，不能总是给希腊争取时间

路透里加5月22日 - 欧洲领导人周五敦促希腊回到谈判桌前进行“密集的工作”，以在现金耗尽之前完成改革协议，同时回避希腊有关达成一项全面长期解决方案的要求。

在希腊有可能在短短两周后违约的情况下，总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)飞往里加，要求德国总理梅克尔和法国总统奥朗德(Francois Hollande)动用政治力量，打破与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人技术层面谈判的僵局。

上述领导人愿意提供帮助，但让齐普拉斯回头专注与“布鲁塞尔集团”(Brussels Group)--即欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和IMF的谈判。

“这次交换意见非常友好，很有建设性，但也明确了必须与三大机构进一步合作。要做的非常多，”梅克尔在里加参加欧盟峰会间歇对记者称。

她称法国和德国已表示，无论何时都愿意在必要时提供帮助，但“需要和三大机构一起做出结论，并且需要进行非常密集的工作。”

奥朗德称应当专注于迅速达成协议以重启救援，确保希腊在6月初能向IMF偿付款项，从而承认了希腊财政状况岌岌可危，现金即将耗竭。

“最后的期限大家都知道，因为希腊在6月6日或7日将需要流动性来支付某些款项，”奥朗德称。“这不意味着不能做其他阶段的准备工作，不过总理和我感兴趣的是，希腊能作出什么回应，来释放这笔能帮助其6月偿债的资金。”

希腊政府勇敢面对谈判结果，对在6月5日向IMF付款之前仅10天的时间里达成协议表示乐观。

齐普拉斯称，他“非常有信心”能迅速达成“长期、可持续且可行的解决方案，且不会重蹈过去的错误”。

IMF总裁拉加德在里约热内卢讲话时也认为，要想达成协议还需要做很多工作，并表示：“解决方法必须是全面的，而不是匆匆胡乱作出决定。”

不过美国敦促抓紧时间。美国财政部一官员称，财长杰克卢通过电话告诉齐普拉斯，“不能迅速达成协议，将马上令希腊陷入困境。”

德国央行总裁魏德曼对路透称，稳定希腊经济现在取决于希腊政府。