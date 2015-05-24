《综述》德法两国敦促希腊回到谈判桌，齐普拉斯相信会很快达成协议

中国新债：财政部下周三起发至多360亿凭证式储蓄国债，期限三及五年
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
* 梅克尔称，需要进行“非常非常密集的工作”
* 齐普拉斯称，对很快达成协议感到“非常乐观”
* 德国央行总裁称，不能总是给希腊争取时间
路透里加5月22日 - 欧洲领导人周五敦促希腊回到谈判桌前进行“密集的工作”，以在现金耗尽之前完成改革协议，同时回避希腊有关达成一项全面长期解决方案的要求。
在希腊有可能在短短两周后违约的情况下，总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)飞往里加，要求德国总理梅克尔和法国总统奥朗德(Francois Hollande)动用政治力量，打破与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人技术层面谈判的僵局。
上述领导人愿意提供帮助，但让齐普拉斯回头专注与“布鲁塞尔集团”(Brussels Group)--即欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和IMF的谈判。
“这次交换意见非常友好，很有建设性，但也明确了必须与三大机构进一步合作。要做的非常多，”梅克尔在里加参加欧盟峰会间歇对记者称。
她称法国和德国已表示，无论何时都愿意在必要时提供帮助，但“需要和三大机构一起做出结论，并且需要进行非常密集的工作。”
奥朗德称应当专注于迅速达成协议以重启救援，确保希腊在6月初能向IMF偿付款项，从而承认了希腊财政状况岌岌可危，现金即将耗竭。
“最后的期限大家都知道，因为希腊在6月6日或7日将需要流动性来支付某些款项，”奥朗德称。“这不意味着不能做其他阶段的准备工作，不过总理和我感兴趣的是，希腊能作出什么回应，来释放这笔能帮助其6月偿债的资金。”
希腊政府勇敢面对谈判结果，对在6月5日向IMF付款之前仅10天的时间里达成协议表示乐观。
齐普拉斯称，他“非常有信心”能迅速达成“长期、可持续且可行的解决方案，且不会重蹈过去的错误”。
IMF总裁拉加德在里约热内卢讲话时也认为，要想达成协议还需要做很多工作，并表示：“解决方法必须是全面的，而不是匆匆胡乱作出决定。”
不过美国敦促抓紧时间。美国财政部一官员称，财长杰克卢通过电话告诉齐普拉斯，“不能迅速达成协议，将马上令希腊陷入困境。”
德国央行总裁魏德曼对路透称，稳定希腊经济现在取决于希腊政府。
在被问及欧洲外部呼吁欧盟国家帮助希腊、稳定金融市场的问题时，魏德曼称：“这不能总是只单纯给希腊争取时间而已。”(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加52
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