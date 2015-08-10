希腊情势：希腊及债权人为敲定新救援做最后的冲刺

* 就最多860亿欧元贷款进行谈判

* 德国对发放贷款提出“严格”条件

* 协议对于在8月20日向欧洲央行还款至关重要

* 首批救援金或在银行压力测试前发放

* 2015年基础预算盈余目标为零

路透雅典8月10日 - 希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内向欧洲央行进行偿款。

德国对进一步救援提出“严格”条件，称第一批救援金规模与希腊实施改革进展挂钩是合理做法，说明欧元区担心希腊可能不会言出必行。

希腊希望在周二前完成860亿欧元贷款协议，以在8月20日前获得国会及其他方面的批准。届时该国需要向欧洲央行偿款。

经过周日和周一的谈判，希腊财长察卡洛托斯称谈判进展“相当好”，对很快达成协议感到乐观。

“我不知道能否在明天早上达成，但很快就是很快，”察卡洛托斯对媒体称。

欧盟执委会(European Commission)也表示，可能在8月内达成协议，“最好是在8月20日之前”。