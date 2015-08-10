希腊情势：希腊及债权人为敲定新救援做最后的冲刺

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 就最多860亿欧元贷款进行谈判
* 德国对发放贷款提出“严格”条件
* 协议对于在8月20日向欧洲央行还款至关重要
* 首批救援金或在银行压力测试前发放
* 2015年基础预算盈余目标为零
路透雅典8月10日 - 希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内向欧洲央行进行偿款。
德国对进一步救援提出“严格”条件，称第一批救援金规模与希腊实施改革进展挂钩是合理做法，说明欧元区担心希腊可能不会言出必行。
希腊希望在周二前完成860亿欧元贷款协议，以在8月20日前获得国会及其他方面的批准。届时该国需要向欧洲央行偿款。
经过周日和周一的谈判，希腊财长察卡洛托斯称谈判进展“相当好”，对很快达成协议感到乐观。
“我不知道能否在明天早上达成，但很快就是很快，”察卡洛托斯对媒体称。
欧盟执委会(European Commission)也表示，可能在8月内达成协议，“最好是在8月20日之前”。
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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