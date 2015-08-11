希腊情势：希腊及债权人为敲定新救援做最后的冲刺

一位希腊政府高官表示，如何处理银行业规模庞大的不良贷款仍是症结所在。希腊政府希望成立一家“坏账银行”来处理这个问题，但债权人则希望将不良贷款打包并出售给不良资产基金。

官员们表示，双方未达成一致的问题还包括，在希腊成立一家主权财富基金，通过私有化来筹集500亿欧元，其中四分之三将被用于银行业重组及削减债务。

援助规模也是个问题。德国商报(Handelsblatt)报导称，IMF认为希腊需要900亿欧元的援助。

一位欧元区官员周一表示，达成援助协议后不久，希腊银行业就可能获得初步注资，规模至多达100亿欧元，这甚至会在欧洲央行完成压力测试之前。

这位官员还表示，压力测试在10月前可能完不成，但大家都认为希腊银行业迫切需要资金来恢复正常运营。