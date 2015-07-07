希腊危机发酵 但游客热情不减

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林7月6日 - 希腊周日公投以压倒性多数对国际救助方案投了反对票，希腊经济可能面临进一步困境，但这并未挡住游客前往希腊的步伐，并且由于赴希腊旅游价格较低，甚至可能刺激游客的兴趣。
英国、德国和法国的旅行协会报告称，目前未出现取消赴希腊行程的情形，并称希腊游预订情况强劲。
旅行搜索引擎Skyscanner称，近日搜索从英国和西班牙飞赴希腊航班的数量增加。
Skyscanner称，7、8月英国前往希腊的航班预订数量上升了14%，6月时英国至希腊航班的搜索数量同比增长12%。从6月28日至7月5日，西班牙飞往希腊航班的搜索数量上升了20%。
德国在希腊问题上立场强硬，是希腊反撙节抗议活动的矛头所向。但对德国民众而言，希腊仍是不错的旅行目的地。
德国旅行协会DRV称，5月以来希腊游的预订数量强劲增长。
“这说明德国民众没被关于金融危机的消息吓住。”DRV表示。
去年有2,200万人赴希腊旅游，旅游业占希腊经济总量的18%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。