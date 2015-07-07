希腊危机发酵 但游客热情不减

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月6日 - 希腊周日公投以压倒性多数对国际救助方案投了反对票，希腊经济可能面临进一步困境，但这并未挡住游客前往希腊的步伐，并且由于赴希腊旅游价格较低，甚至可能刺激游客的兴趣。

英国、德国和法国的旅行协会报告称，目前未出现取消赴希腊行程的情形，并称希腊游预订情况强劲。

旅行搜索引擎Skyscanner称，近日搜索从英国和西班牙飞赴希腊航班的数量增加。

Skyscanner称，7、8月英国前往希腊的航班预订数量上升了14%，6月时英国至希腊航班的搜索数量同比增长12%。从6月28日至7月5日，西班牙飞往希腊航班的搜索数量上升了20%。

德国在希腊问题上立场强硬，是希腊反撙节抗议活动的矛头所向。但对德国民众而言，希腊仍是不错的旅行目的地。

德国旅行协会DRV称，5月以来希腊游的预订数量强劲增长。

“这说明德国民众没被关于金融危机的消息吓住。”DRV表示。

去年有2,200万人赴希腊旅游，旅游业占希腊经济总量的18%。（完）