希腊危机发酵 但游客热情不减

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月6日 - 希腊周日公投以压倒性多数对国际救助方案投了反对票，希腊经济可能面临进一步困境，但这并未挡住游客前往希腊的步伐，并且由于赴希腊旅游价格较低，甚至可能刺激游客的兴趣。
英国、德国和法国的旅行协会报告称，目前未出现取消赴希腊行程的情形，并称希腊游预订情况强劲。
旅行搜索引擎Skyscanner称，近日搜索从英国和西班牙飞赴希腊航班的数量增加。
Skyscanner称，7、8月英国前往希腊的航班预订数量上升了14%，6月时英国至希腊航班的搜索数量同比增长12%。从6月28日至7月5日，西班牙飞往希腊航班的搜索数量上升了20%。
德国在希腊问题上立场强硬，是希腊反撙节抗议活动的矛头所向。但对德国民众而言，希腊仍是不错的旅行目的地。
德国旅行协会DRV称，5月以来希腊游的预订数量强劲增长。
“这说明德国民众没被关于金融危机的消息吓住。”DRV表示。
去年有2,200万人赴希腊旅游，旅游业占希腊经济总量的18%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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