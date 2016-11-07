希腊总理齐普拉斯期望数周内完成纾困计划评估

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透雅典11月6日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日对新内阁表示，政府“能够并将”按时完成第二阶段纾困评估，确保备受期待的债务减免谈判在12月启动。
齐普拉斯周五重组了内阁，并敦促各位部长努力加速完成评估，其中包括希腊政府与欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成的纾困计划中规定的劳动力市场和财政议题。
“讨论能够并将按时完成，以确保欧盟12月5日做出对我们有利的决定，”齐普拉斯表示，“换句话说，就是启动减免希腊债务的短期、中期和长期具体措施的谈判。”
齐普拉斯并称，若能实现上述目标，希腊将有望在2017年第一季被纳入欧洲央行的资产购买计划。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
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路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。