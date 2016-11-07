希腊总理齐普拉斯期望数周内完成纾困计划评估

路透雅典11月6日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日对新内阁表示，政府“能够并将”按时完成第二阶段纾困评估，确保备受期待的债务减免谈判在12月启动。

齐普拉斯周五重组了内阁，并敦促各位部长努力加速完成评估，其中包括希腊政府与欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成的纾困计划中规定的劳动力市场和财政议题。

“讨论能够并将按时完成，以确保欧盟12月5日做出对我们有利的决定，”齐普拉斯表示，“换句话说，就是启动减免希腊债务的短期、中期和长期具体措施的谈判。”

齐普拉斯并称，若能实现上述目标，希腊将有望在2017年第一季被纳入欧洲央行的资产购买计划。(完)