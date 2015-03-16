希腊政经：总理誓言不会回到撙节措施的老路上

当问及如果伙伴国在希腊融资需求方面拒绝给予回旋空间，希腊政府是否有替代方案时，齐普拉斯说他预计这个问题在本周的欧盟峰会上会得到解决。欧盟峰会定于3月19和20日举行。

“我不认为我们需要采用替代方案，因为这个问题在峰会开始之前将在政治层面得到解决，如果有必要，将在峰会上解决，”他对该报表示。

希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，政府准备延迟部分已经承诺的反撙节措施，希望藉此赢得欧盟的支持。这暗示该国可能做出妥协。

当问及是否有可能延迟实施竞选时做出的承诺时，齐普拉斯说“ 这个计划有四年期限，将会彻底贯彻。我们未来铺开工作的方式一定程度上取决于谈判的进程。”(完)