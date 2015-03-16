希腊政经：总理誓言不会回到撙节措施的老路上

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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当问及如果伙伴国在希腊融资需求方面拒绝给予回旋空间，希腊政府是否有替代方案时，齐普拉斯说他预计这个问题在本周的欧盟峰会上会得到解决。欧盟峰会定于3月19和20日举行。
“我不认为我们需要采用替代方案，因为这个问题在峰会开始之前将在政治层面得到解决，如果有必要，将在峰会上解决，”他对该报表示。
希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，政府准备延迟部分已经承诺的反撙节措施，希望藉此赢得欧盟的支持。这暗示该国可能做出妥协。
当问及是否有可能延迟实施竞选时做出的承诺时，齐普拉斯说“ 这个计划有四年期限，将会彻底贯彻。我们未来铺开工作的方式一定程度上取决于谈判的进程。”(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。