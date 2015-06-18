欧洲政经：希腊总理撰文称，“盲目坚持”削减养老金会让希腊危机恶化

路透柏林6月18日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四在德国报纸撰文表示，“盲目坚持”削减希腊养老金，只会令希腊本就糟糕的金融危机进一步恶化。

齐普拉斯在德国每日镜报的特约专栏还驳斥了有关德国纳税人在支付希腊养老金和薪资的“荒诞说法”；他表示，与德国人的普遍看法相反，希腊人的工作时间比德国人还要长。

“在一个失业率为25%而且有一半年轻人失业的国家，盲目坚持削减(养老金)，只会导致本已非常紧张的社会状况进一步恶化，”齐普拉斯写道。

他表示，对于无数个希腊家庭来说，养老金已经成为唯一的收入来源。他周三在雅典也拒绝了债权人提出的削减养老金的要求。

齐普拉斯还在上述专栏写道，在2010年至2014年间，希腊的养老金和社会支出被削减了50%，“这导致不可能进一步削减该敏感领域的支出。”(完)