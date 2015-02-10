欧洲政经：希腊总理在与欧盟开会前称拒绝考虑展延纾困

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
“我们在欧洲体制内寻求政治解决方案。”
齐普拉斯最近几天走访欧洲各国，期望他结束纾困措施的承诺得到支持，并减记大量债务，欧盟财长将于周三、欧盟领袖将于周四举行会议。
齐普拉斯称，有信心与欧洲伙伴达成协议，但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。
他指出，政府希望利用希腊已经获得的资金，包括银行纾困基金中的剩余资金。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 于春红)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37