欧洲政经：希腊总理在与欧盟开会前称拒绝考虑展延纾困

“我们在欧洲体制内寻求政治解决方案。”

齐普拉斯最近几天走访欧洲各国，期望他结束纾困措施的承诺得到支持，并减记大量债务，欧盟财长将于周三、欧盟领袖将于周四举行会议。

齐普拉斯称，有信心与欧洲伙伴达成协议，但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。

他指出，政府希望利用希腊已经获得的资金，包括银行纾困基金中的剩余资金。(完)