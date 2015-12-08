希腊政经：总理齐普拉斯指责IMF并未在纾困进程中发挥建设性作用

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透雅典12月7日 - 希腊总理齐普拉斯周一表示，国际货币基金组织(IMF)在希腊纾困进程中并没有发挥出建设性作用，且应对其是否继续参与纾困做出决定。
他指责IMF对希腊提出的严苛改革要求不切实际，对欧元区伙伴国的减债要求也超出了他们所能接受的范畴。
他在电视采访中称，“这种立场不是建设性的。”
“IMF必须决定是否愿意妥协，是否继续参与纾困进程，”齐普拉斯说道，“如果不愿意妥协，IMF应该公开说出来。”
IMF对希腊的养老金改革和就业市场自由化采取了最为强硬的立场。
自2014年8月以来，IMF就没有向希腊拨付过任何援助款。
齐普拉斯接受公共广播公司ERT采访时，还排除了扩大其执政联盟的可能性。
但他表示，希望与除极右翼政党希腊金色黎明党(Golden Dawn)外的所有反对党进行对话，就关乎国家利益的问题达成一致，如移民潮、养老金和塞浦路斯问题。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。