欧洲政经：希腊财长称找到增长计划之前，不应进一步接受贷款--纽约时报

路透雅典2月16日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一表示，希腊政府不是在要求一个偿还债务的方法，而是需要几个月的金融稳定。

在给纽约时报的撰文中，瓦鲁法基斯还说，在找到令人信服的经济增长计划之前，希腊不应当增加贷款。

“我们的政府不是要欧盟伙伴国给一条偿还债务的出路，”他在文章中称，该文在周一的欧元区财长会议之前发表。欧元区财长会议将讨论希腊政府减免债务和停止撙节措施的要求。

“我们要求的是几个月的金融稳定，以容许我们实施改革，以便令经济恢复增长，并结束我们无力偿还债务的状况，”他写道。

瓦鲁法基斯一再表示，他希望与欧元区达成协议，但也明确表示不会躲避冲突。(完)