欧洲政经：希腊财长称找到增长计划之前，不应进一步接受贷款--纽约时报

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透雅典2月16日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一表示，希腊政府不是在要求一个偿还债务的方法，而是需要几个月的金融稳定。
在给纽约时报的撰文中，瓦鲁法基斯还说，在找到令人信服的经济增长计划之前，希腊不应当增加贷款。
“我们的政府不是要欧盟伙伴国给一条偿还债务的出路，”他在文章中称，该文在周一的欧元区财长会议之前发表。欧元区财长会议将讨论希腊政府减免债务和停止撙节措施的要求。
“我们要求的是几个月的金融稳定，以容许我们实施改革，以便令经济恢复增长，并结束我们无力偿还债务的状况，”他写道。
瓦鲁法基斯一再表示，他希望与欧元区达成协议，但也明确表示不会躲避冲突。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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