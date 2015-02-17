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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 16:17 BJT

欧洲政经：欧盟将努力取得有利于欧洲民众的良好结果--希腊财长

路透布鲁塞尔2月17日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周二表示，欧盟将继续就希腊债务问题展开工作，以取得有利于欧洲一般民众的“良好结果”。

“我们将继续努力，以提高机率并真正实现有利于欧洲民众的良好结果。不仅仅是有利于希腊民众、荷兰民众或德国民众，”瓦鲁法基斯在周一谈判破裂后表示。欧盟财长周二将继续开会。

“在欧洲，我们知道要如何努力从一开始的分歧，设法达成良好解决方案。”(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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