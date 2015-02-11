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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 07:52 BJT

欧洲政经：希腊财长称希望周一能够就希腊财政问题达成协议

路透布鲁塞尔2月12日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)淡化与其他欧元区国家达不成协议的前景，称他相信周一能够就希腊财政问题达成“治疗协议”。

在布鲁塞尔举行的欧元集团会议持续到了周四早晨，瓦鲁法基斯在这场为时七个小时的协商后看起来沉着冷静。他对记者表示，此次欧元集团紧急会议从未以达成协议为目标，但会议进行了良好的讨论。

欧盟外交人士表示，会议已经起草了一份联合声明，但与雅典当局进行了电话沟通的希腊代表团并未同意该联合声明。希腊政府坚持不会延长纾困协议。该纾困协议将在本月底到期。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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