欧洲央行应在更长时间内保持宽松货币政策－IMF

路透布鲁塞尔1月26日 - 国际货币基金组织(IMF)在评估报告中称，欧洲央行应继续保持宽松货币政策，聚焦欧元区整体通胀，直到物价出现持续上升。

这份路透获悉的对欧元区19个成员国经济的例行评估报告，是由IMF欧洲部负责人Poul Thomsen周四提交给欧元区财长的。

“我们仍然强烈支持欧洲央行的宽松货币立场，及其对实现物价稳定目标的坚定决心，”IMF称。

“基本通胀迟滞以及产出缺口仍是负值，直指需要在更长时间内保持宽松货币政策立场，”文件指出。

IMF称，欧洲央行不应理会临时性的通胀走势，包括暂时超过通胀目标，应继续聚焦于中期目标和欧元区整体通胀水平，即低于但接近2%的目标。

“为了实现欧元区通胀的持续回升，一些国家(德国等基本没有产能闲置的国家)的通胀水平必须高于欧洲央行设定的低于但接近2%的中期目标，”IMF称。(完)