欧洲央行应在更长时间内保持宽松货币政策－IMF

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透布鲁塞尔1月26日 - 国际货币基金组织(IMF)在评估报告中称，欧洲央行应继续保持宽松货币政策，聚焦欧元区整体通胀，直到物价出现持续上升。
这份路透获悉的对欧元区19个成员国经济的例行评估报告，是由IMF欧洲部负责人Poul Thomsen周四提交给欧元区财长的。
“我们仍然强烈支持欧洲央行的宽松货币立场，及其对实现物价稳定目标的坚定决心，”IMF称。
“基本通胀迟滞以及产出缺口仍是负值，直指需要在更长时间内保持宽松货币政策立场，”文件指出。
IMF称，欧洲央行不应理会临时性的通胀走势，包括暂时超过通胀目标，应继续聚焦于中期目标和欧元区整体通胀水平，即低于但接近2%的目标。
“为了实现欧元区通胀的持续回升，一些国家(德国等基本没有产能闲置的国家)的通胀水平必须高于欧洲央行设定的低于但接近2%的中期目标，”IMF称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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