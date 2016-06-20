欧洲金融：欧盟预算规定需要简化--IMF总裁拉加德

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透维也纳6月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，按照欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)实施的欧盟财政规定需要变得更简单、落实起来也更加连贯。
“我们现在需要能够防止危机发生。这意味着...简化欧盟稳定暨成长协定以促进更有力、更系统化地实施财政规定。”
“这将有助于支持更大的风险分担，就像我们正在提倡的那样，而且肯定会对大国和小国一视同仁，”拉加德称。(完) (编译 许娜；审校 白云)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。