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债券 | 2016年 6月 20日 星期一 08:33 BJT

欧洲金融：欧盟预算规定需要简化--IMF总裁拉加德

路透维也纳6月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，按照欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)实施的欧盟财政规定需要变得更简单、落实起来也更加连贯。

“我们现在需要能够防止危机发生。这意味着...简化欧盟稳定暨成长协定以促进更有力、更系统化地实施财政规定。”

“这将有助于支持更大的风险分担，就像我们正在提倡的那样，而且肯定会对大国和小国一视同仁，”拉加德称。(完) (编译 许娜；审校 白云)

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