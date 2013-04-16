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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 17:24 BJT

表格：欧元区3月HICP终值较前月上升1.2%,较上年同期升1.7%

路透布鲁塞尔4月16日 - 欧盟统计局周二公布的数据显示:

* 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升1.2%,较上年同期上升1.7%(路透预估分别为上升1.2%和上升1.7%)

* 欧元区3月核心HICP终值为较前月上升1.7%,较上年同期上升1.5%。

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 3月 2月 1月 12年12月 12年3月 13年3月 13年3月

整体 1000.0 1.7p 1.8 2.0 2.2 2.7 2.3p 1.2p

扣除能源 890.4 1.8p 1.6 1.8 1.8 2.0 1.8p 1.4p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.6p 1.4 1.5 1.6 1.9 1.7p 1.5p

扣除烟草 975.8 1.7p 1.8 1.9 2.2 2.6 2.2p 1.2p(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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